إيمان وسارة تتقاسمان ذهب السباحة في دورة الشيخة هند

المصدر: دبي ــ عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل بنجاح كبير، منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري، وشهدت بطولة السباحة، والتي أقيمت أول من أمس في المسبح الأولمبي بنادي الوصل، مفاجآت تنافسية من العيار الثقيل، خاصة في فئة المواطنات، حيث فازت بذهبية النسخة السابعة، السباحة إيمان عبيد المري من شرطة دبي، مسجلة زمناً قدره 17:00 ثانية، وفي فئة المقيمات، توجت بالذهبية السباحة سارة الأجنف من شركة سارة الأجنف للخدمات الرياضية، وسجلت زمناً قدره 13:20 ثانية.

بطولة المواطنات

وجاءت بطولة فئة المواطنات حافلة بالتحديات والندية، وشهدت مفاجأة من العيار الثقيل، بغياب ممثلات بلدية دبي عن منصات التتويج لأول مرة، منذ انطلاقة دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، حيث أسفرت نتائج النسخة السابعة، عن احتلال إيمان عبيد المري من شرطة دبي المركز الأول، بزمن قدره 17:00 ثانية، وحلت في المركز الثاني، مريم إبراهيم الفلاسي من شرطة دبي أيضاً، بزمن قدره: 18:56 ثانية، وفي المركز الثالث، جاءت السباحة سمية فهد عيون من هيئة كهرباء ومياه دبي، بزمن قدره 18:71 ثانية.

فئة المقيمات

وأما في فئة المقيمات، فجاءت النتائج وفقاً للتوقعات والترشيحات، خاصة في ما يخص المركز الأول والتتويج بالذهب، الذي استحقته عن جدارة، بطلة النسخة الماضية سارة الأجنف من شركة سارة الأجنف للخدمات الرياضية، وسجلت زمناً قدره 13:20 ثانية، فيما كان المركز الثاني من نصيب السباحة فيرينا بوشبا دي سيلفا من مؤسسة دبي للمرأة، بزمن قدره 15:26 ثانية، وهي أيضاً كانت من المرشحات بقوة للتتويج بالمركز الأول، وكادت أن تلامس الذهب، لولا براعة وقوة سارة الأجنف، التي نجحت في إحداث الفارق في الأمتار الأخيرة من المنافسة، لتتوج بالذهب، ونالت المركز الثالث والميدالية البرونزية، ندى مجدي الغندور من شركة دو لارو، وهي من مفاجآت النسخة الحالية، التي تؤكد تطور السباحة، وأنها باتت منجم مواهب واعدة للمستقبل.

مربع «الطائرة»

وعلى صعيد منافسات بطولة الكرة الطائرة، ضمن الدورة السابعة، تقام اليوم مباراتا مربع الكبار في الدور نصف النهائي، حيث يلتقي هيئة الطرق والمواصلات مع طيران الإمارات، وتلعب النيابة العامة مع شرطة دبي، وعلى ضوء نتيجة المباراتين، تتحدد هوية الفائزين المتأهلين إلى المباراة النهائية، فيما سيلتقي الخاسران على تحديد المركزين الثالث والرابع، وكان فريق النيابة العامة قد نجح في التغلب أول من أمس على فريق طيران الإمارات بدور الثمانية بنتيجة 3/‏‏2، وجاءت نتائج الأشواط 25/‏‏20، و25/‏‏22، و15/‏‏25، 25/‏‏27، و15/‏‏13، بينما تغلب فريق هيئة الطرق على فريق بلدية دبي 3/‏‏1، وجاءت نتائج الأشواط 18/‏‏25، و25/‏‏22، و25/‏‏12، 25/ 15، ليتأهل الفريقان معاً للدور نصف النهائي.