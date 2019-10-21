3 ميداليات للإمارات في دولية أبوظبي لقوارب «الريجاتا»

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

حققت بطولة أبوظبي الدولية للقوارب الشراعية «الريجاتا»، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بإشراف الاتحاد الدولي والآسيوي للشراع، نجاحات منقطعة النظير، على مدار ثلاثة أيام من المنافسات، في مختلف الفئات، من 30 دولة مشاركة، وحقق منتخب الإمارات ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في أكثر من فئة، حيث حلق بطلنا زايد سلطان الظاهري بذهبية فئة الليزر راديال للشباب، فيما حصد عثمان عبد الكريم الحمادي فضية الترتيب العام للأوبتمست، وحصلت لاعبتنا ضحى محمد البشر على برونزية فئة الليزر 4.7، وعلى صعيد النتائج العامة، توج فريق منتخب سنغافورة بذهبية فرق الأوبتمست، وفي المنافسات الفردية، توجت السنغافورية كوه رادينانس بذهبية أوبتمست البنات، وفي فئة الأوبتمست للناشئين، حلق الأوكراني سفيا توسلاف بالذهبية، وتصدر الترتيب العام للأوبتمست، التايلاندي واكا بهانوباند.

وحلق بحار منتخبنا، زايد سلطان الظاهري، بذهبية الليزر 4.7 للشباب، وفي فئة الليزر راديال، احتل الهندي نيثرا كومان الصدارة، وتوج الفائزين في الحفل الختامي، أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس اتحاد الشراع والتجديف، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور مالاف شيروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع.