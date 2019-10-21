123 دولة تتنافس بمونديال قوى أصحاب الهمم في دبي

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

عقدت اللجنة العليا المنظمة للنسخة التاسعة من بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم- دبي 2019، المؤتمر الصحافي الرسمي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي تستضيفها الدولة للمرة الأولى، وتقام منافساتها في نادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من ملاعب دبي خلال الفترة 7-15 نوفمبر المقبل، وحضر المؤتمر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث في المؤتمر الصحافي ثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وماجد العصيمي رئيس الأولمبياد الخاص الآسيوي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير البطولة، وطارق الصويعي مدير اللجنة الرياضية في البطولة، وتم الكشف عن تفاصيل الاستعدادات للبطولة الأكبر من حيث عدد المشاركين وعدد الدول، حيث ارتفع عدد المشاركين إلى أكثر من 1500 رياضي ورياضية من 123 دولة، بعد أن شهدت النسخة الثامنة للبطولة التي أقيمت عام 2017 في لندن، مشاركة 1300 رياضي ورياضية من 100 دولة.

أماكن المنافسات

وكشف ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي، عن إقامة المنافسات في نادي دبي لأصحاب الهمم، ليكون الملعب الرئيس للبطولة، واختيار ملعب نادي الوصل ونادي ضباط شرطة دبي، لاختيار عدد من منافسات البطولة البالغ عددها 172 مسابقة متنوعة، كما تم الكشف عن ارتفاع عدد الوفود المشاركة، ليصل إلى 2500 ما بين رياضي ومدرب وإداري ومسؤول دولي، إلى جانب حضور 350 إعلامياً من مختلف الدول، لمتابعة المنافسات، ونقل تفاصيلها عبر الصحف والقنوات التلفزيونية.

شكراً «دبي الرياضي»

وقال بالرقاد: «نشكر مجلس دبي الرياضي، على دعمه لتنظيم البطولة، فقد تعودنا أن تتكاتف الجهود بين كافة المؤسسات الوطنية، ونعمل جميعاً كفريق عمل واحد، وهمنا الأول أن نحقق التفوق الرياضي لوطننا العزيز، وهذا الحدث سيكون الأكبر في تاريخ البطولات البارالمبية، وجاءت استضافة دبي له، بناءً على طلب الاتحاد الدولي، وذلك بسبب سمعة دبي وقوتها وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، بأفضل المعايير التنظيمية العالمية»،

وكشف بالرقاد، عن الميداليات الخاصة بالبطولة، والتي تحمل صورة أبرز المعالم السياحية بدبي، وتحمل شعار واسم الأمم المتحدة، لتزين صدر اللاعبين لأول مرة.