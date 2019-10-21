789 مشاركاً في سباق «أبوظبي الرياضي» المجتمعي للجري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك 789 متسابقاً ومتسابقة، في سباق مجلس أبوظبي الرياضي للجري الذي أقيم في حديقة الحيوانات بالعين، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات العربية، صباح أول من أمس، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وشهد ثلاث مسافات رئيسة، وأسفرت نتائج سباق 2.5 كم عن فوز جاسمين بيتمان واليستر كنت بذهبيتي السيدات والرجال، وفاز بذهبيتي سباق 5 كم، اليكسا دارفويل وعادل الحنيفي، ونال ذهبيتي سباق الـ 10 كم سارة كيلي وخليل السعيدي.

وفي ختام السباقات، توج خالد القبيسي رئيس قسم الرياضة المجتمعية في إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي الفائزين بجميع الفئات، كما قدم الميداليات التذكارية لجميع المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار، تقديراً لمشاركتهم وإثرائهم للفعاليات الرياضية وتشجيعهم للمشاركة والتفاعل باستمرار مع السباقات المجتمعية.