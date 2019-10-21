نورة السويدي: «أم الإمارات» الداعمة الأولى لرياضة المرأة

المصدر: الكويت- عدنان الغربي ــ ياسمين العطار

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت أمس، في الكويت، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي الداعمة الأولى لرياضة المرأة في الإمارات، وصاحبة الأيادي البيضاء في دعم القطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته نورة السويدي مع اللاعبات المشاركات في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية، بفندق إقامتهنّ بالكويت، مساء أول من أمس، بحضور خالد راشد المرشودي قنصل الدولة في الكويت، ومنى خليفـة راشد الشامسي مدير الوفد الرياضي، وكافة الأجهزة الإدارية والفنية.

واستهلت السويدي كلمتها خلال اللقاء، بنقل تحيّات «أم الإمارات» إلى اللاعبات، وتحفيزهن لتحقيق المراكز، وتشريف رياضة الإمارات في هذا المحفل الخليجي، وأضافت قائلة: «أحمل لكنّ رسالة محبّة وفخر من أم الإمارات إلى بنات زايد، وأنقل لكنّ تحيّات سموها، وتشجيعها لكافة فرقنا المشاركة في الدورة، من أجل تقديم أفضل ما لديها، ورفع علم الإمارات عالياً».

وأوضحت أن إسهامات «أم الإمارات» للنهوض برياضة المرأة، شملت مختلف الألعاب، دون استثناء، وبصمتها واضحة في العديد من الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المحافل الدوليـة.

وأكدت حرص «أم الإمارات» على توفير كافة سبل الدعم للوفد الرياضي، بهدف المنافسة على المركز الأول في مختلف الألعاب المشاركة في الدورة، وقالت: «نعتزّ بما وصلت إليه رياضة المرأة في دولتنا الحبيبة، بفضل الدعم اللا محدود لأمّ الإمارات، ونحن سعداء بالمشاركة في هذا الأولمبياد الخليجي المصغر، ونتمنى أن نحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة، طموحاتنا كبيرة، وثقتنا فيكنّ عالية، وهدفنا واحد، وهو المركز الأول، وما أجمل أن يكون هذا التنافس بين بنات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل العلاقات الطيبة القائمة على الاحترام المتبادل، والمودة والمحبة، والأجواء الأخوية الرائعة بين اللاعبات.

وذكرت أن رياضة المرأة، بفضل ما تشهده من تطور في السنوات الأخيرة، قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية، وأن «بنات زايد»، على قدر التحدي، وعلى أتمّ الجاهزية لتقديم الأداء المشرّف.

وثمّنت السويدي، جهود وزارة شؤون الرئاسة، وعلى رأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في دعم رياضة المرأة، ونقلت تمنيات سموه إلى اللاعبات المشاركات بالتوفيق والتألق، كما أشادت السويدي بدعم ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحرص سموه على تقديم كل الدعم للاعبات، من أجل تحقيق أفضل النتائج، مثمنة دعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك»، للرياضة النسائية في الدولة، موجهة الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة على حفاوة الاستقبال.

إنجاز

وأهـدت المبارزة 3 ميداليات ملوّنة للإمارات، وجاءت تتويجات المبارزة في مسابقة سلاح الفلوريه فـردي، عن طريق اللاعبة لطيفة الحوسني، التي حققت الميدالية الذهبية، بعدما تغلبت على زميلتها نورة البريكي صاحبة الميدالية الفضية في المباراة النهائية، وحصدت شهد خرّام الميدالية البرونزية أمام اللاعبة القطرية أميرة علاء الدين صاحبة المركز الثالث مكرر.

وقامت نورة السويدي، وتغريد الحسن مديرة الدورة، بتتويج الفائزات.

وأهدت نورة السويدي إنجاز المبارزة، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

انطلاقة ناجحة

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات، انطلاقة ناجحة في بداية مشواره، بتفوقه بنتيجة 21-14 على نظيره العماني لحساب الجولة الأولى. وصرح مدرب منتخبنا، إبراهيم عيسى الأميري، أن البداية الناجحة للفريق، تعزز ثقته بنفسه قبل المواجهة القوية التي تجمعه مع منتخب البحرين اليوم، لحساب الجولة الثانية. وأشار إلى أن دخول المنتخب في المباراة كان بطيئاً، وارتكبت اللاعبات أخطاء عدة، تسببت في تأخره في الشوط الأول، وقال: وقفنا على بعض النقائص في المباراة الأولى، وسنحاول تجاوزها أمام البحرين.