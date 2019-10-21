فاهم القاسمي يشهد إطلاق العد التنازلي لغولف موانئ دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، مراسم إطلاق العد التنازلي ليتبقى شهر على انطلاق منافسات بطولة «جولة موانئ دبي العالمية»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في لائحة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، الذين يتنافسون على اللقب ذي الجائزة المالية الأغلى في العالم التي تقدم للبطل وتناهز 3 ملايين دولار أمريكي، فيما يصل مجموع الجوائز الكلية إلى نحو 13 مليون دولار.وجاء إطلاق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي للعد التنازلي، حينما تابع تصويبات قام بها اللاعبون الواعدون .