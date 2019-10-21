الكشف عن التصاميم الخاصة لميداليات «ماراثون أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، عن التصاميم الخاصة بميداليات ماراثون أدنوك أبوظبي التي سيتم تقديمها للمشاركين الذين ينهون كل السباقات المعتمدة في الماراثون بنجاح في الحدث الرياضي الدولي والمجتمعي الأكبر الذي يقام للعام الثاني على التوالي، وذلك يوم 6 ديسمبر المقبل، ويأتي الإعلان عن التصاميم بالتزامن مع دخول الماراثون للعد التنازلي مع تبقي 6 أسابيع على انطلاقته والذي شهد في عامه الأول مشاركة أكثر من 10 آلاف متسابقاً ومتسابقة، يمثلون 121 جنسية، بجانب 30 عداءً وعداءة من النخبة، ما يعكس قيمة الحدث ومدى التفاعل المجتمعي معه، كما أعلن المجلس عن مبادرة مجتمعية جديدة تتمثل بدعوة عموم فئات المجتمع لممارسة رياضة المشي يومياً لمسافة 1 كيلومتر لتشجيعهم على المشاركة في السباقات المجتمعية المصاحبة لماراثون أدنوك أبوظبي.