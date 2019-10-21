اعتماد قائمة منتخب الجودو في بطولة التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، قائمة منتخبنا الوطني للجودو، المشارك في بطولة التسامح (غراند سلام أبوظبي)، التي تستضيفها العاصمة من 24 - 26 أكتوبر الحالي، بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، وتضم القائمة 5 لاعبين، هم: أحمد النقبي في وزن تحت 66 كغ، وفيكتور تحت 73، وخليفة الحوسني تحت 81، وإيفان تحت 100 كغ، ويشارك الصاعد علي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كغ، وحرص بن ثعلوب على مخاطبة اللاعبين المشاركين في البطولة، التي تشهد وجود 104 دول، مؤكداً ثقة الجميع في قدرات شباب الإمارات الصاعد، متمنياً الاستفادة من الفرصة التي تهيأت لهم بالاحتكاك أمام مستويات متقدمة من اللاعبين المصنفين، الذين تضمهم تصفيات البطولة، والتي تعتبر إعداداً لـ« طوكيو 2020 » .