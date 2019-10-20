النصر يحافظ على كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حافظ النصر على لقبه بطلا لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بفوزه على العين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جرت اليوم في صالة نادي الوصل.

قدم لاعبو الفريقين أداء قويا طوال اللقاء، وتمكن النصر من حسم الشوطين الأول والثاني 25 - 16 و 25 - 22، واقتنص العين الشوط الثالث 25 - 18، قبل أن يفوز النصر بالشوط الرابع بصعوبة 25 - 22، ويحسم المباراة لصالحه.

وقام عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة بحضور الدكتور أحمد المطوع أمين السر العام للاتحاد وعددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتتويج البطل.