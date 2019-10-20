المبارزة تهدي الإمـارات 3 ميداليـات في اليـوم الأول لـ"خليجية السيدات"

المصدر: الكويت-البيان الرياضي

أهـدت المبارزة 3 ميداليات ملوّنة للإمارات، ضمن منافسات الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربي، التي انطلقت اليوم في الكويت، بمشاركة 580 لاعبة فـي 11 لعبة، هي كرة اليد وكرة السلة والرماية والتايكواندو والبولينغ وتنس الطاولة والمبـارزة وألعاب القوى، والكرة الطائرة وكرة قدم الصالات وألعاب قـوى أصحاب الهمم..

وجاءت تتويجات المبارزة في مسابقة سلاح الفلوريه فـردي عن طريق اللاعبة لطيفة الحوسني التي حققت الميدالية الذهبية بعدما تغلبت على زميلتها نورة البريكي صاحبة الميدالية الفضية في المباراة النهائية، و حصدت شهد خرّام الميدالية البرونزية.

وتشارك الإمارات بـ10 لاعبات في منافسات سلاح الفلوريه والايبيه وسلاح السابر، وتضم القائمة العنود مبروك السعدي، أشواق الحيدر المصعبي، عائشة عيسى عبيد، فجر عبد الله المرزوقي، فاطمة سالم الكعبي، لطيفة سالم الحوسني، نورة محمد البريكي، شهد أحمد خرّام ، شوق سعيد بلال، وزينب محمد الحوسني.