انطلاقة ناجحة لـ "ابيض اليـد" أمام عمان

المصدر: الكويت-البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات انطلاقة ناجحة في بداية مشواره في الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربي وذلك بتفوقه بنتيجة 21-14 على نظيره العماني لحساب الجولة الأولى.

وأنهى "ابيض اليد" الشوط الأول متأخرا بنقطة واحدة بواقع 9-8 قبل أن ينجح في قلب الطاولة واستعادة توازنه في الشوط الثاني وحسم النتيجة لصالحه.

وصرح مدرب منتخبنا، إبراهيم عيسى الأميري، أن البداية الناجحة للفريق تعزز ثقته بنفسه قبل المواجهة القوية التي تجمعه مع منتخب البحرين اليوم لحساب الجولة الثانية، مشيرا إلى أن دخول المنتخب في المباراة كان بطيئا وارتكبت اللاعبات عدة أخطاء تسببت في تأخره في الشوط الأول، وقال: وقفنا على بعض النقائص في المباراة الأولى، وسنحاول تجاوزها أمام البحرين.

وأكد الأميري أن هدف منتخبنا الذهاب إلى أبعد ما يمكن في البطولة رغم التحضيرات المتأخرة، وأضاف قائلا: نخوض مبارياتنا بالقطعة ونطمح للمنافسة حتى في أسوأ حالاتنا.