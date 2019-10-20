الأكرف: مشاركة 6 آلاف موظف في «ديوا»

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

أكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن الهيئة تشارك للعام الثالث على التوالي في تحدي دبي للياقة البدنية، بما يزيد على 6 آلاف من موظفيها، تشجيعاً للموظفين على أن يكونوا في صحة ولياقة جيدة، مشيراً إلى أن التحدي يعد فرصة جيدة لتنمية هذا الجانب، الأمر الذي يعزز من إنتاجية الموظف لذا فإن الهيئة حريصة كل الحرص على تثقيفهم بأهمية الرياضة وممارستها، والدفع بهم في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأثنى الأكرف على النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «تحدي دبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي عززت من مشاركة أفراد المجتمع بالنشاط البدني وشجعت على الالتزام بممارسة النشاطات الرياضية على مختلف أنواعها، واصفاً المبادرة بأنها نابعة من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة نحو التحفيز على تبني أسلوب حياة رياضي وصحّي بنهج مبتكر يرمي إلى توسيع دائرة المشاركة بتوفير مناخ يشجع جميع أفراد الأسرة على ممارسة الرياضة معاً ضمن أجواء تحيطها السعادة والبهجة.

دورات تدريبية

وقال: تقيم هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً كبيراً من الدورات التدريبية لموظفيها يشارك فيها ما يزيد على الستة آلاف موظف في جميع الدورات التدريبية الخاصة بالجانب الرياضية التي تقيمها الهيئة لمختلف القطاعات داخل الهيئة وخارجها وهذا تشجيع للموظفين وتأكيد على مقولة إن «العقل السليم في الجسم السليم». وأضاف: «دائماً ما يقدم التحدي الجديد في كل نسخة لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بحيث تصبح عادة وأسلوب حياة»، مشيراً إلى أن دبي عودت الجميع على تقديم الجديد دائماً وتحرص على إبهار المشاركين، وهذا الأمر ليس بغريب على دبي التي تحتضن مئات الفعاليات الرياضية وغيرها.