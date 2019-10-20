فعاليات مثيرة أعدتها مؤسسة دبي للإعلام للتحدي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أتمت مؤسسة دبي للإعلام العدة للمشاركة في تحدي دبي للياقة، عبر عدد من الفعاليات القوية المخصصة للعاملين فيها، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات الرئيسة التابعة للتحدي.

وتقدّم مروان الحل، رئيس لجنة الألعاب الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاق المبادرة للعام الثالث على التوالي، مضيفاً أن المبادرة تحفز كل أفراد المجتمع على المشاركة بقوة في فعاليات التحدي، وتدفع الجميع إلى الارتقاء بجودة حياتهم عبر ممارسة الرياضة. وأضاف مروان الحل أن اللجنة الرياضية منذ أن تم تشكيلها وضعت «تحدي دبي» ضمن أولوياتها، بهدف المشاركة بشكل يليق باسم المؤسسة ومنتسبيها، وتختلف عن الأعوام السابقة، إذ سيكون هناك عدد من المفاجآت الكبيرة التي سوف تُدخل الفرحة والسرور في قلوب المشاركين.

وأكد مروان الحل أن اللجنة أعدّت عدداً من الفعاليات الرياضية التي تناسب كل العاملين في المؤسسة، إضافة إلى أسرهم، داعياً الجميع إلى المشاركة بقوة وفعالية في التحدي. وأضاف قائلاً: «إن مشاركة المؤسسة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، إذ تم تشكيل فرق العمل الخاصة بهذه المبادرة لإعداد عدد من الفعاليات القوية والمثيرة التي تتناسب مع الأهداف التي وضعتها المبادرة».

وقال مروان الحل إنه سيتم توفير عدد من المدربين الذين سيحضرون جميع الفعاليات، كما حرصت اللجنة على توفير سيارات الإسعاف في جميع الفعاليات للحفاظ على سلامة المشاركين، إضافة إلى توفير الملابس والمعدات اللازمة في الفعاليات.

ويتضمن جدول فعاليات المؤسسة خلال تحدي دبي للياقة عدداً من الفعاليات، أبرزها: مباريات كرة القدم، والجري، والسباحة، والدراجات الهوائية، إضافة إلى تنظيم يوم مفتوح خاص لموظفي وأسر منتسبي مؤسسة دبي للإعلام للمرة الأولى، ويشمل عدداً من الفعاليات الرياضية المتنوعة ، كما تم رصد عدد من الجوائز القيمة للمشاركين تحفيزاً من المؤسسة للعاملين فيها.