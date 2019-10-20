أنشطة متنوعة وحضور كثيف لجمهور العائلات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تواصل توافد الرياضيين من مختلف الأعمار مساء أمس في شاطئ كايت بيتش بجميرا ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة تحدي دبي للياقة، 30×30 والمستمرة حتى 16 نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، من خلال إتاحة الفرصة أمام مجتمع دبي للمشاركة في التحدي، والالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية لفترة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً، وهي المبادرة التي أطلقها قبل عامين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وشهد اليوم الثاني في كايت بيتش مشاركة كبيرة للعائلات والرياضيين من الشبان والشابات، وتنوعت مشاركاتهم في مختلف الملاعب المخصصة والمجهزة بشكل مميز في قرية كايت بيتش للياقة، ووجد كل شخص النشاط الملائم له، فيما تعددت مشاركات الكثيرين في أكثر من منشط.

واشتملت الألعاب داخل القرية على طاولات لممارسة كرة الطاولة وملاعب للسلة وملاعب للكرة الطائرة وملاعب خماسيات لكرة القدم والدراجات الهوائية ومنصات خاصة لرفع الأثقال وتمارين اللياقة البدنية، بالإضافة للرياضة البحرية بالقرب من الشاطئ.

وعبّر مشاركون في شاطئ كايت بيتش عن إعجابهم الكبير بمبادرة تحدي دبي للياقة، مؤكدين أنها فرصة مميزة لممارسة الرياضة وسط أجواء رائعة وبيئة مهيأة بشكل أروع، وفوق ذلك مزجت القرية بين المكان المناسب للرياضة والترويح والسياحة للعائلات.

وقال جامي كوارا من دولة توغو، إنه حضر إلى دبي في زيارة عادية وحرص على المشاركة في هذه الفعالية الرياضية التي يتمناها كل شخص، مشيراً إلى أنه من هواة كرة السلة، ووجد مبتغاه داخل قرية كايت بيتش للياقة، وقال إن الأجواء لا يمكن وصفها من شدة روعتها وجاذبيتها للجميع رجال ونساء، أطفال وشبان، وأشار جامي إلى أن ما شاهده في دبي يجعله أكثر ارتباطاً بها في المستقبل، فمثل هذه المبادرة تعكس التقدم الحضاري والتعامل الذي يحظى به كل من يقيم في الإمارات.

وأكد شامور جارا من الهند، أنه حضر منذ وقت مبكر مساء السبت إلى قرية كايت بيتش مع عائلته، وقال إن الأجواء تفوق حد التصور بفضل التنظيم الجيد وتنوع الفعاليات وتوفر المكان المناسب للسياحة في نفس الوقت، فالحضور إلى مبادرة تحدي دبي للياقة يعتبر في حد ذاته تغييراً كبيراً للأسرة ومحفزاً أكبر ليمارس جميع أفراد العائلة للرياضة.

وقال أحمد الحامولي من مصر، إن دبي جعلت من الرياضة أسلوب حياة مناسباً، فالمبادرة نالت الرضا والاستحسان لكل من حضر لمواقع تحدي دبي للياقة.