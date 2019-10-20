مشاركة قياسية بقرية فيستيفال سيتي

المصدر: دبي ـ عزالدين جاد الله

تواصلت أمس المشاركة القياسية في كرنفال قرية الفيستيفال سيتي ضمن فعاليات النسخة الثالثة لتحدي دبي للياقة البدنية، وجاء اليوم الثاني للكرنفال مميزاً في ظل إقبال جماهيري شهده أول يومين من المهرجان السنوي الذي يقام في نفس التوقيت من كل عام، بمشاركة قياسية من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث شهدت قرية الألعاب بمنطقة فيستيفال سيتي العديد من الفقرات والعروض المتنوعة التي تفاعلت معها الجماهير. وأبدى المشاركون إعجابهم بفعاليات الكرنفال التي جاءت متناسقة ومواكبة لكل الأذواق والأعمار وقال موسى هرب جزائري مقيم في دبي: إن فكرة التحدي رائعة ونتمنى أن تقام طوال العام ، لافتاً إلى أن الجميع يحب المشاركة في الفعاليات المنوعة التي تقام في دبي.

وأضاف: ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين مثير للحماس ومحفز على ممارسة الرياضة في كل مكان ، وقال: أنا سعيد كوني جزءاً من هذه المبادرة الجاذبة التي تهدف على التشجيع على الرياضة، وأعتبر نفسي محظوظاً بالعيش في دبي لما توفره من بنية تحتية على مستوى عالٍ تحفز كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني. وقال محمد عبد الله مقيم سوري: إن أجمل شيء في الإمارات هو العدد الكبير من الفعاليات التي تقام في دبي وفي أرجاء الإمارات، وهذا أمر يسعدنا جميعاً حيث يحرص أطفالنا كذلك على المشاركة. وأضاف: لقد قمت بالمشاركة في عدد من الفعاليات بقرية الفيستيفال سيتي ، ودائماً ما نحرص على المشاركة في فعالية تحدي دبي للياقة.