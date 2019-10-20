الحظ يعاند فريق أبوظبي في «شيامن للزوارق السريعة»

المصدر: شيامن - البيان الرياضي

عاند الحظ حامل لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 فريق أبوظبي، بعد أن حل قائد زورق أبوظبي 1 شون تورنتي في المركز الرابع للسباق الرئيس الأول للجولة الرابعة «جائزة شيامن الكبرى للزوارق السريعة» الذي أقيم في مدينة شيامن الصينية، كما خرج المخضرم ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 2 من السباق بعد تعطل زورقه.

ونجح في إحراز لقب السباق الإيطالي أليكس كاريلا قائد زورق مارفيك 44 ليخلط بذلك أوراق الترتيب العام للبطولة، في حين حل في المركز الثاني السويدي جوناس آندرسون، وحلت ثالثاً المتسابقة النرويجية ميريت ستروموي.

ترتيب

وتصدر الترتيب العام مع نهاية السباق الأول آندرسون برصيد 47 نقطة، في حين جاء ثانياً تورنتي من فريق أبوظبي برصيد 44 نقطة، ثم ستروموي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ورابعاً ثاني القمزي برصيد 27 نقطة، في

الجولة 4 وأنهى زورقا فيكتوري 74 بقيادة السويدي أريك ستارك وفيكتوري 33 بقيادة الإيطالي دافيد ديل المنافسات في المركزين 11 و14.

وتخوض فرق أبوظبي والفيكتوري، اليوم، منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة «-فورمولا1» التي تمثل الجولة الخامسة من البطولة العالمية بآمال التعويض وتحقيق نتائج أفضل من خلال تصفيات الزمن ثم السباق الرئيس.

عدم توفيق

أكد سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن نتائج الفريق لم تكن على قدر الطموح الذي ينشده دوماً بإحراز المراكز الأولى، إضافة إلى أنه ينافس بقوة في لقب البطولة هذا الموسم، وقال: «لم يوفق فريق أبوظبي في الوصول إلى منصة التتويج لأسباب عديدة، أبرزها الأسباب الفنية وتعطل القمزي في السباق، بعد أن كان أداؤه مميزاً، بينما لم يحالف شون الحظ منذ البداية وفي كل مراحل السباق.

وأضاف الرميثي: «نتطلع إلى التعويض في السباق الثاني اليوم، لدينا فرصة كبيرة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج اليوم، ولدينا الإمكانية من أجل تقديم مستوى أفضل ومغاير».

تصفيات الزمن

احتل بطلنا أحمد الفهيم المركز الأول من فريق الفيكتوري في تصفيات الزمن في الجائزة العالمية للزوارق السريعة «إف 4 إس» التي أقيمت على هامش جائزة شيامن، لكن الزورق تراجع في السباق الأول، محتلاً المركز الخامس، ليحصد الفهيم 7 نقاط عززت موقفه في المركز الثلاث للترتيب العام برصيد 27 نقطة.