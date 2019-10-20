شراكة بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك والكرة النسائية والأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ولجنة كرة القدم للسيدات، أمس، اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة الأولمبياد الخاص لتشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات على ممارسة الأنشطة البدنية والمنافسات الودية تحت مظلة التسامح والتعايش بين فئات المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بصالة مبادلة أرينا، بحضور ناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وتالا الرمحي عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي وحورية الطاهري عضو ومدير فني لجنة كرة القدم للسيدات، وذلك تزامناً مع انطلاق فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة» في أبوظبي.

استراتيجية

وتعتبر اتفاقية الشراكة ترجمةً لاستراتيجية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لتمكين المرأة رياضياً وتقديم كافة أشكال الدعم للفتيات الإماراتيات.

وتتعهد الأكاديمية بموجب الشراكة بتوفير المرافق الرياضية والمنشآت لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، كما تساهم بتقديم الدعم الفني والإرشادات التدريبية من خلال المدربين والمختصين للرياضيات من فئة أصحاب الهمم وإشراك اللاعبات في البطولات والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية ودعوة المتطوعين للمساهمة في تقديم الدعم التنظيمي.

وفي الإطار نفسه تعهدت لجنة كرة القدم للسيدات بموجب الشراكة في جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة بدولة الإمارات، استكمالاً لجهود تمكين الرياضيات من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية ودمجهم مع الأسوياء في الرياضات الموحدة النسائية، لرفع المستويات الفنية لهن ونشر رياضة كرة القدم النسائية في الدولة والمشاركة في المنافسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وخلق شراكات ناجحة وبرامج رعاية على المدى الطويل.

تبادل

وسيتم من خلال الشراكة تبادل المعرفة والخبرات الرياضبة، وتوفير الحكام والمنظمين والمتطوعين، وستقوم لجنة كرة للسيدات بتوفير دورات صقل للمدربين وللحكام والمنظمين والمتطوعين، وتعمل مؤسسة الأولمبياد الخاص على توفير الكوادر الفنية المدربة والمساهمة بتنظيم البطولات.

وعي

وقالت ناعمة المنصوري: نعمل بوتيرة متسارعة من خلال فعالياتنا لتعزيز الوعي بسرطان الثدي والوصول إلى شريحة أكبر من سيدات المجتمع ،وتزويدهن بكل المعلومات وطرق الوقاية من المرض.