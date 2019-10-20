تألّق هجن العاصفة والرئاسة في «تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، مساء أمس، ختام «تمهيدي المرموم»، مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، من خلال متابعة 8 أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أربعة منها لسن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، ومثلها في سن الإيذاع لمسافة 5 كيلومترات، وظفرت «منحاف» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقيادة المضمر سيف العميمي بصدارة الشوط الرئيس للقايا الأبكار المحليات بزمن 5:48:9 دقائق، ونالت صدارة ثاني الأشواط للقايا الأبكار المهجنات، مؤسسة هجن الرئاسة، وقاد محمد المهيري «الطيارة» للظفر بالمركز الأول في 5:48:7 دقائق.

وقاد راشد محمد مروشد، مضمر هجن زعبيل، «شاهين» لصدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، وقطع مسافة السباق البالغة أربعة كيلومترات في 5:49:5 دقائق.

وعادت هجن الرئاسة للصدارة مجدداً من خلال الشوط الثامن للقايا الجعدان المهجنات عبر المضمر محمد المهيري الذي قاد «شاهين» للمركز الأول بزمن 5:45:3 دقائق، وهو التوقيت الأفضل لسن اللقايا، وخصص الشوط الخامس لمسافة 5 كيلومترات للإيذاع الأبكار المحليات، وكان من نصيب هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي عبر «الشاهينية» التي سجلت توقيتاً قدره 7:29:1 دقائق، وهو الأفضل في جميع أشواط سن الإيذاع.

وظفر المضمر المميز لهجن الرئاسة محمد زيتون المهيري بصدارة الشوط السادس للإيذاع الأبكار المهجنات عن طريق «بلشه» التي وصلت إلى خط النهاية بزمن 7:31:1 دقائق.

وتمكنت هجن زعبيل من وضع بصمتها على سادس الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات عن طريق «شاهين» الذي قاده راشد مروشد للصدارة بتوقيت 7:35:9 دقائق، وكان ختام الأشواط من نصيب هجن العاصفة عندما قدم المضمر غياث الهلالي «شاهين» على صدارة الإيذاع الجعدان المهجنات بتوقيت قدره 7:31:0 دقائق.

أبناء القبائل

اختُتمت، صباح أمس، فعاليات تمهيدي المرموم لهجن أبناء القبائل، وتمكنت «بشاير» المملوكة لـعلي راشد المري من الظفر بصدارة الشوط الأول والمخصص للقايا الأبكار المحليات في زمن 7:30:8 دقائق.

وأهدت «متعبة» مالكها منصور ناصر الخييلي صدارة اللقايا الأبكار المهجنات في الشوط الثاني، محققةً أفضل توقيت في جميع أشواط اللقايا بوصولها إلى خط النهاية في زمن 7:28:6 دقائق، وحسم «الحذر» لمبارك سعيد الزرعي صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات في 7:35:0 دقائق.

وجاء «الجذاب» على قمة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، وأهدت مالكها رشيد غرير آل عباس التميز في 7:29:6 دقائق.

وظهر شعار محمد حبروت الكتبي من خلال أول أشواط الإيذاع، وتمكنت «نهابه» من حصد صدارة الأبكار المحليات في 9:09:5 دقائق.

وكسبت «المها»، المملوكة لحمد راشد سعيد البريصي المري، صدارة الشوط السادس للإيذاع الأبكار المهجنات، مسجلةً توقيتاً قدره 9:08:9 دقائق، وظفر «مكلف» لناصر السعودي العامري بالمركز الأول في سابع الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات في 9:11:7 دقائق. وكان الحسم في الشوط الثامن للإيذاع الجعدان المهجنات من نصيب «المقطع» لعمير الحزمي العامري في زمن قدره 9:10:1 دقائق.

مزاد

عُرضت، خلال اليوم الثاني لمزاد المرموم السابع للإنتاج الشخصي، «فطامين»، بمنصة ميدان المرموم ستون مطية، وذهبت ملكية البكرة بنت الشبابي «العاصفة» وأمها «بنت سراب» إلى سالم جمعة الجابري مقابل 100 ألف درهم، وحصل خاطر سالم سعيد الكتبي على البكرة المنحدرة من سلالة الأب مجد «المختبر سويحان»، والأم «بنت شاهين» مقابل 90 ألف درهم. وكسب سالم جمعة الجابري ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب شاهين دغاش «العاصفة»، وأمها «مياسه» مقابل 80 ألف درهم.