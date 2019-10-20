ندى وسارة بطلتا «تحدي الطريق» في دورة الشيخة هند للسيدات

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، والتي تنظمها حالياً لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، وشهدت بطولة تحدي الطريق لمسافة 3000 م والتي أقيمت أول من أمس في حديقة الورقاء 3، تحديات تنافسية من العيار الثقيل، أسفرت عن تتويج ندى خالد عمر وسارة الأجنف بذهب المواطنات والمقيمات.

ندى بطلة المواطنات

وجاءت بطولة فئة المواطنات حافلة بالتحديات والندية التي تمثلت في عدم معرفة هوية البطلة والمراكز الثلاثة الأولى إلا في الأمتار الأخيرة من السباق، لتنجح ندى خالد عمر في تخطي الجميع وخطف المركز الأول عن جدارة، وتتوج بالميدالية الذهبية، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية إلى نورة جاسم عبد الله، وجاءت نوف علي عبد الله في المركز الثالث لتفوز بالميدالية البرونزية، وسط ملاحقة شديدة من معظم المشاركات حيث بدا المركز الثالث وكأنه بطولة قائمة بذاتها، شهدت تنافسية عالية، وهو ما يؤكد نجاح النسخة السابعة من تحدي الطريق، وأسفرت عن مواهب يمكن الاستفادة منها في ضخ دماء جديدة إلى منتخبنا الوطني لألعاب القوى.

فئة المقيمات

وشهدت بطولة تحدي الطريق فئة المقيمات في منافسات النسخة السابعة من الدورة، تنافسية احترافية حتى الثواني الأخيرة من السباق، حيث تمكنت سارة بنت الأجنف من قلب تأخرها في بداية السباق إلى فوز مستحق خطفت به المركز الأول والميدالية الذهبية، من حاملة لقب النسخة الماضية لطيفة الصاروخ والتي تراجعت إلى المركز الثالث وتوجت بالميدالية البرونزية، فيما حافظت نوريا اسماعيلوفا المتوجة بفضية النسخة الماضية على مركزها وتوجت بفضية النسخة الحالية بعد أن حلت ثانية.

شكر وتقدير

وتوجهت سارة الأجنف الفائزة بالمركز الأول عن فئة المقيمات، بخالص الشكر والتقدير إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة، كما أشادت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشكرت أيضاً لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، لحرصها الدائم على تنظيم هذه البطولة الرياضية والخاصة بالسيدات، والتي باتت تمثل تجمعاً رياضياً احترافياً، تنتظره جميع السيدات في دولة الإمارات، وليس الدوائر والشركات في دبي فحسب، وأكدت أن المشاركة فيها فخر للجميع، ومؤكدة جاهزيتها لمواصلة التميز في السباحة، وتحدي الدراجات الهوائية بعد نجاحها في الفوز بذهبية تحدي الطريق.