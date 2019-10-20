بن ثعلوب يشيد برعاية هزاع بن زايد لبطولة التسامح للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لفعاليات بطولة التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو الكبرى، التي تستضيفها أبوظبي من 24 إلى 26 الجاري بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة قياسية من الدول الأعضاء، بلغت 104 دول من مختلف قارات العالم، وأكد بن ثعلوب أن الرعاية الكريمة لسموه لفعاليات البطولة السنوية، أعطت البطولة زخماً كبيراً للدولة والبطولة، التي تعتبر ثاني أكبر بطولات الاتحاد الدولي.

وجدد الترحيب بالدول الشقيقة والصديقة التي أكدت مشاركتها في البطولة، بعد أن بدأت بعض المنتخبات معسكراتها في أبوظبي، استعداداً للحدث، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني، مشيراً إلى أن تلك الدول ستشارك الإمارات احتفالها بمبادرة التسامح لعام 2019، من خلال شعارات المبادرة التي تزين صدور المشاركين، ترجمة لرسالتها التي سطرها بأحرف من ذهب، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كدولة للسلام والتسامح.

وأشار إلى أن 11 منتخباً عربياً سيشارك في البطولة، هم الجزائر، مصر، العراق، الأردن، السعودية، الكويت، لبنان، المغرب، السودان، تونس، واليمن، بجانب منتخب الإمارات مستضيف البطولة. التسامح غراند سلام أبوظبي للجودو المقبلة، والتي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي.

وذكر بن ثعلوب أن الإمارات تسعد كثيراً باحتضان البطولة السنوية الكبرى التي تقام في 5 عواصم عالمية كبيرة، تتمثل في باريس الفرنسية، وموسكو الروسية، وطوكيو اليابانية وباكو عاصمة أذربيجان، بجانب مدينة أبوظبي عاصمة رياضة الجودو، التي ظلت تحتضن تلك البطولة السنوية، والتي بلغت محطتها العاشرة، مواصلة لنجاحاتها التي بدأت في عام 2009.