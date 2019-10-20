«خليجية السيـدات» تنطلق في الكويت اليوم

المصدر: الكويت - عدنان الغربي

تنطلق، اليوم، الدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية في الكويت وتستمر فعالياتها حتى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة 580 لاعبة فـي 11 لعبة، هي كرة اليد وكرة السلة والرماية والتايكواندو والبولينغ وتنس الطاولة والمبارزة وألعاب القوى، والكرة الطائرة وكرة قدم الصالات وألعاب قـوى أصحاب الهمم، وتشارك الإمارات بوفـد رياضي يضـم 137 لاعبة في 9 ألعاب، برئاسة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، وتمّ تعيين منى الشامسي مديرة للوفد، وتدشن النسخة السادسة فعالياتها بمنافسات الجولة الأولى لكرة السلة في صالة نادي الفتاة بالخالدية، ومباراتان لحساب الجولة الأولى لكرة اليد، ومنافسات فردي المبارزة.

البولينغ يستهل المشاركة

ويستهل منتخبنا الوطني للبولينغ مشاركته في الدورة غداً في مسابقة الفردي 6 أشواط على أن تقام الثلاثاء مسابقة الزوجي 6 أشواط والأربعاء المقبل مسابقة الفرق 3 أشواط فيما تختتم المنافسات 24 الجاري بمسابقة الأساتذة، وتضم قائمة البولينغ 3 لاعبات، وتنطلق منافسات الرماية بعد غد، وتضم قائمة منتخبنا 17 رامية، بينما تقام منافسات الكرة الطائرة من 23 إلى 26 الجاري، تليها منافسات تنس الطاولة من 24 إلى 27 من الشهر نفسه، ثم منافسات التايكواندو يومي 25 و26، وتقام منافسات ألعاب القوى من 27 إلى 29 أكتوبر وكرة قـدم الصالات أيام 27 و28 و30 الشهر الجاري.

وكانت قد وصلت بعثة منتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد إلى الكويت مساء أول من أمس بقيادة المدرب المواطن إبراهيم ومساعدته أم الزين بنت محمد بن مبارك وتضم قائمة اللاعبات 16 لاعبة، تم اختيارهن من مختلف الأندية، كما وصلت أيضـاً بعثة منتخبنا الوطني للمبارزة أول من أمس إلى مقر إقامتها في الكويت بقيادة المدربين أسامة قنديل وشريف محمد وتضم القائمة 10 لاعبات، ووصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة السلة أول من أمس، استعداداً لمواجهة المنتخب السعودي لحساب الجولة الأولى اليوم.