تذكرة سفر هدية «مجموعة الإمارات» للمشاركين من موظفيها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت مجموعة الإمارات، عن مبادراتها لتحدي دبي للياقة 2019، الذي بدأ في 18 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل. ولتشجيع المشاركة، ستقدم مجموعة الإمارات تذكرة سفر مجانية إلى أية وجهة تخدمها لكل موظف يشارك في التحدي حتى انتهائه. وخلال العامين الماضيين، قام أكثر من 21 ألف موظف بتحميل تطبيق دبي للياقة، وشاركوا في التحدي، حيث مارسوا 1.5 مليون دقيقة من النشاط البدني.

وتنظم طيران الإمارات ودناتا والشركات التابعة لمجموعة الإمارات، عدداً كبيراً من الفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات طوال فترة التحدي. ويدير موظفو المجموعة 40 نادياً رياضياً ونادياً للهواة، لرياضات مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الريشة والكريكيت وركوب الدراجات .