شرطة دبي تبدأ التحدي بقوة

المصدر: دبي - خالد المهيري

بروح التحدي والسعادة، وعوضاً عن بداية يوم العمل منذ الصباح الباكر في المكاتب كما جرت العادة، يتوجه ضابط وموظفو القيادة العامة لشرطة دبي إلى ممشى «كايت بيتش» في جميرا اليوم، لكي يدشنوا يومهم بممارسة الرياضة عبر فعالية «المشي مع القادة» التي تُعدّ من أبرز نشاطات القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية»، بمشاركة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه ومديري الإدارات العامة والمراكز، إضافة إلى عدد كبير من موظفي شرطة دبي .

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد دشنت فعالياتها أول من أمس، بإقامة عدد من الفعاليات الرياضية في نادي ضباط شرطة دبي، احتفالاً بانطلاقة «تحدي دبي للياقة».