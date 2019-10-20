بدء العد التنازلي لـ«غولف موانئ دبي العالمية» اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يطلق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، العد التنازلي لبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، عندما يسدد كرة البطولة، صباح اليوم، بملعب الأرض في نادي الإمارات للغولف، قبل بدء انطلاق منافسات البطولة بشهر، وتقام المنافسات تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، من 20 - 24 نوفمبر المقبل.

دعوات

ووجّهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوات إلى كبار المسؤولين، للاحتفال بالمناسبة التي تحتضنها دبي سنوياً، وتنظمها عقارات جميرا للغولف، بمشاركة أبرز 50 لاعباً على مستوى العالم.

ويبلغ إجمالي الجوائز 13 مليون دولار، مع تخصيص 5 ملايين دولار جوائز إضافية لأصحاب المراكز العشرة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي».