حمدان بن راشد يشهد ختام "تمهيدي المرموم" للهجن

المصدر: دبي-ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مساء السبت ختام فعاليات مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الاصيلة "تمهيدي المرموم"، من خلال متابعتهم 8 أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، 4 منها لسن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة 5 كيلومترات.



وظفرت "منحاف" المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتحت قيادة المضمر سيف عتيق العميمي بصدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات وذلك بزمن بلغ 5:48:9 دقائق ومضت صدارة ثاني الاشواط للقايا البكار المهجنات لمؤسسة هجن الرئاسة وذلك عندما قاد محمد زيتون المهيري "الطيارة" للظفر بالمركز الاول محققة توقيتاً وقدره 5:48:7 دقائق وقاد مضمر هجن زعبيل راشد محمد مروشد "شاهين" لصدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات بعد ان قطع مسافة السباق البالغة أربعة كيلومتر في توقيت وقدره 5:49:5 دقائق وعادت هجن الرئاسة للصدارة مجدداً من خلال الشوط الثامن للقايا الجعدان المهجنات عبر المضمر محمد زيتو ن المهيري الذي قاد "شاهين" للمركز الاول بزمن 5:45:3 دقائق كان هو التوقيت الافضل لسن اللقايا.



وخصص الشوط الخامس الذي بلغت مسافته 5 كيلومتر لليذاع البكار المحليات وكان من نصيب هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي عبر "الشاهينية" التي سجلت توقيتاً وقدره 7:29:1 دقائق كان هو الافضل في جميع أشواط سن الايذاع وظفر المضمر المميز لهجن الرئاسة محمد زيتون المهيري بصدارة الشوط السادس لليذاع البكار المهجنات عن طريق "بلشه" التي وصلت لخط النهاية بزمن وقدره 7:31:1 دقائق وتمكنت هجن زعبيل من وضع بصمتها على سادس الاشواط لليذاع الجعدان المحليات عن طريق "شاهين" الذي قاده راشد محمد مروشد للصدارة بتوقيت بلغ 7:35:9 دقائق وكان ختام الاشواط من نصيب هجن العاصفة وذلك عندما قدم المضمر غياث الهلالي "شاهين" على صدارة اليذاع الجعدان المهجنات بتوقيت وقدره 7:31:0 دقائق.