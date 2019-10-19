انطلاقة مبهرة لتحدي دبي للياقة

المصدر: دبي ـ البيان

سادت الأجواء الاحتفالية في دبي، أمس، احتفاء بانطلاقة النسخة الثالثة من مبادرة تحدي دبي للياقة «30×30».

وجاءت الانطلاقة مبهرة وعامرة بالفعاليات المتنوعة والأجواء الاحتفالية في «فيستيفال سيتي» مع إطلاق العروض المتنوعة والألعاب النارية، احتفاء بالمناسبة، وتحول شاطئ «كايت بيتش» إلى ميدان لياقة متكامل مع مشاركة حشود كبيرة في الفعاليات المقامة به.

وتهدف المبادرة، التي تستمر فعالياتها حتى 16 نوفمبر المقبل، لتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، من خلال إتاحة الفرصة أمام مجتمع دبي للمشاركة في التحدي، والالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية لفترة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً.