سيدورف: تعميم المبادرة في أكثر من دولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب النجم الهولندي السابق في كرة القدم، كلارنس سيدورف، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات تحدّي دبي للّياقة أمس، وحضور الافتتاح على شاطئ كايت بيتش، وأبدى إعجابه الشديد بالحضور الجماهيري وبالمبادرة التي وصفها بأنها أقصى من رائعة، ولم يسبق أن رأى مثلها في أي مكان.

وأبدى إعجابه الشديد أيضاً، بالهدف المنشود من تلك المبادرة، بتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة في دبي، وقال: «سعيد بتواجدي الحالي في مدينة دبي، وتعرفت خلال تلك الزيارة على أشياء وجوانب إيجابية كثيرة على الصعيد الرياضي، وأتمنى تعميم المبادرة في أكثر من دولة».

وأضاف: «أتمنى أن أرى مثل تلك المبادرات الرياضية في الكثير من دول العالم، لأنها مبادرة رائعة تساعد على تطوير المجتمعات صحياً من خلال اتباع نظام رياضي، ومن خلال تلك المبادرة، يصبح من السهل تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، بعد تعود أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة لمدة 30 يوماً، وبعدها سيعتاد الشخص العادي على ممارسة الرياضة اليومية، وبالتالي يكون التحدي قد حدد الهدف المنشود منه».

مشاركة

الجدير بالذكر أن سيدورف، حرص على المشاركة في عدد من منصات التحدي المقامة ضمن فعاليات كايت بيتش، ووضح من خلالها احتفاظ النجم الهولندي السابق بلياقته العالية التي كان مشهوراً بها عندما كان لاعباً في العديد من الأندية العالمية ، ومنها ريال مدريد ، وأياكس أمستردام ، وانتر ميلان ، إلى جانب مشاركته في استعراض مهارته في كرة القدم.