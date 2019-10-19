الخاجة: دبي تحولت إلى أكبر صالة رياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة بدائرة السياحة والتسويق التجاري، أن إمارة دبي تحولت بالكامل إلى أكبر صالة رياضية بفعل تحدي دبي للياقة البدنية، حيث تشهد النسخة الحالية للتحدي إقامة 5000 آلاف حصة رياضية، مشيراً إلى أن النسخة الماضية للتحدي شهدت مشاركة ما يزيد على المليون شخص.

رؤية

وقال: «بفضل الرؤية الرشيدة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحوّلت دبي إلى مدينة تنبض بالحيوية والنشاط والسعادة عبر أجندتها الرياضية السنوية التي تحفل بمئات الفعاليات.

ابتكار

وأضاف: «زيادة الأعداد وابتكار الفعاليات ساهما في نجاح تحدي دبي بحيث يستطيع أي شخص ممارسة الرياضة في مكانه في 30 موقعاً مختلفاً في دبي، حيث يشارك في فعالياته الأطفال ومتوسطي العمر والكبار وكل الفئات العمرية بدون تحديد عمر، فهو حدث كبير للمدينة، وهناك قطاعات بالكامل تشارك معنا في هذا الحدث سواء دوائر حكومية أو قطاع خاص، وهذا هو كلمة السر في نجاح دبي». وتابع: «دائماً المشاركة الجماعية تسهم في إنجاح الحدث وتبرز دور دبي في تنظيم أكبر وأفضل فعاليات على مستوى العالم».

وأشار إلى أن دبي تحرص على التجديد ، وقال: نسعى للتطوير وإقامة الفعاليات التي تجذب شرائح المجتمع وما يبهرهم.