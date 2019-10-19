«الجودو» يختتم معسكره للبطولة العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يختتم منتخبنا الوطني للشباب والناشئين للجودو اليوم، معسكره الداخلي الذي أقامه لمده 3 أيام في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية بالفجيرة، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للشباب والناشئين التي تقام في العاصمة الأردنية عمان من 29 أكتوبر الحالي وحتى 6 نوفمبر المقبل، ويستأنف منتخب الأمل معسكره الداخلي الختامي يوم الخميس المقبل بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي تحت إشراف مدرب المنتخبات العمرية الياباني هاراجوتشي نويا استكمالاً لفترة الإعداد المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، والذي يتزامن مع إقامة بطولة التسامح (غراند سلام - أبوظبي) التي تقام من 24 وحتى 26 أكتوبر الحالي بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، ويرأس بعثة منتخبنا في البطولة العربية بالأردن، محمد جاسم أمين السر المساعد عضو الاتحاد العربي للجودو، والذي سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي تعقد على هامش البطولة العربية المقبلة في نوفمبر المقبل، والتي تشهد انتخاب نائب رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي لسد الفراغ الشاغر بعد أن تمت مخاطبة الاتحادات العربية الأعضاء التي ليس لديها عضوية في المكتب التنفيذي لترشيح ممثليها للمشاركة في تلك الانتخابات.