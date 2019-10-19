الفلاسي: طائرة النصر جاهزة لنهائي الكأس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد منصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مشرف الكرة الطائرة في النادي، عزم فريق رجال الطائرة على الفوز بكأس نائب رئيس الدولة والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن إمكانيات الفريق وتميزه ووصوله إلى ختام المسابقة على حساب فريق شباب الأهلي، دليل قاطع أن العميد في كامل طاقته وجاهز لموقعة النهائي أمام العين غداً في ختام المسابقة، وأثنى الفلاسي على الدور المهم الذي تقوم به شركة الألعاب الرياضية في النادي مما ساهم في وصول الفريق الأول بوجه خاص واللعبة بوجه عام إلى المستوى المطلوب الذي يليق بحجم الطموح وباسم ومكانة العميد على المستوى المحلي، مشيراً أن الاهتمام بكل الألعاب خلال السنوات الأخيرة ساهم في تميز كل الألعاب بالنادي، وجعلها جاهزة للمنافسة على كل الألقاب، وأوضح أن إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبد الرازق الهاشمي، حرصت على الاجتماع بفريق الطائرة عقب فوزه على شباب الأهلي وتأهله للنهائي، وقال إن الهاشمي أكد ثقته وثقة النادي في قدرة الفريق على مواصلة المشوار بنجاح حتى النهاية، وأنه طالب اللاعبين ببذل الجهد والحرص على تحقيق كأس المسابقة والاحتفاظ بها.