السويدي: منتخباتنا جاهزة لخوض «خليجية رياضة المرأة»

المصدر: أبوظبي ــ عماد الدين إبراهيم، أحمد عيسى

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة وفد الإمارات المشارك في الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت اعتباراً من يوم غدٍ، وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وأشارت إلى أن الدولة تشارك في هذه الدورة بوفد يضم 180 فرداً منهم 137 لاعبة يشاركن في 9 ألعاب، وأكدت أن جميع منتخباتنا استعدت بقوة وفي أتم الجاهزية وكامل التحضيرات، وبروح معنوية وجاهزية بدنية وفنية عالية، لخوض تحديات الدورة الخليجية، جاء ذلك خلال حفل استقبالها أول من أمس، للفرق الممثلة للدولة في المحفل الخليجي، والذي أقيم في مقر الاتحاد النسائي العام في العاصمة أبوظبي، بحضور عدد كبير من مختلف القيادات الرياضية ولاعبات من مختلف الألعاب التي ستمثلن الدولة.

تمكين الناشئات

وأكدت السويدي أن المرأة الإماراتية متميزة في شتى المجالات، وقالت إنها سعيدة بتمكين اللاعبات الناشئات من تمثيل الفرق الرياضية التي ستشارك في الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة الخليجية، وأضافت أن المرأة الرياضية الإماراتية حريصة على المشاركة في كل المحافل الرياضية، بما يعكس مكانتها في الدولة، وتمكينها من أغلب المناصب البارزة، وأنها ملتزمة دائماً بنهج القيادة الرشيدة، في أن تكون الإماراتية دائماً متقدمة في جميع المجالات، وأبرزها المشاركات في المحافل الرياضية، وأضافت أن الهدف الأول من المشاركة في الدورة الخليجية، هو نشر روح التعاون بين المرأة الإماراتية مع أخواتها من بنات الخليج المشاركات في الدورة، والتأكيد على إبراز المرأة الإماراتية من خلال تقديم أفضل مستويات المشاركة، في هذه الدورات الرياضية الخاصة بالمرأة.

مواصلة التميز

وبدورها، أكدت المستشارة الدكتورة منى خليفة الشامسي مديرة وفد الإمارات المشارك في الدورة الرياضية الخليجية بالكويت، أن هذا التجمع النسائي الكبير، فرصة كبيرة لفتيات الإمارات لإثبات تميزهن في حصد النتائج اللافتة، والتي تحققت في النسخ الماضية، وأكدت أن الدورة، تجمع رياضي اجتماعي شامل، يمكن من خلاله، أن نبرهن ونؤكد أن دولة الإمارات حريصة على تمكين المرأة الإماراتية في كل المجالات بما فيها الرياضية والعمل على ترجمة هذا الدعم والاهتمام إلى إنجازات على أرض الواقع، ووجهت شكرها وتقديرها إلى نورة السويدي رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، على ثقتها الغالية في اختيارها للمرة الثانية على التوالي مديرة وفد للفرق المشاركة في الدورة باسم دولة الإمارات، وهو أمر يحتم عليها ترجمة هذه الثقة في خدمة الوطن والوفد، والعمل على توفير كل الوسائل والمعينات وسبل الراحة للوفد واللاعبات، لأجل تقديم أفضل ما لديهن ورفع راية الدولة في منصات التتويج في جميع الألعاب التي يشاركن فيها.