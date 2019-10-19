«سباحة» دورة الشيخة هند تنطلق اليوم

المصدر: دبي ــ عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، والمقام منافساتها حالياً وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، بافتتاح بطولة السباحة، والتي يستضيفها المسبح الأولمبي في نادي الوصل، وهو مجهز لاستقبال مثل هذه البطولات المتخصصة.

بطولة السباحة

وتعتبر بطولة السباحة من بطولات النخبة في منافسات النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، لما تضمه من سباحات محترفات خاصة طاقم فريق بلدية دبي التي باتت منصة تتويج السباحة حكراً لهن على مدى النسخ الماضية، حيث نالت 4 ميداليات ملونة من جملة الست ميداليات المخصصة للسباحة، حيث توجت بميداليتي فئة المواطنات، السباحة خديجة محمد السيد من بلدية دبي التي أحرزت المركز الأول وجاءت زميلتها بالفريق اليازية علي مبارك في المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث إيمان عبيد المري من شرطة دبي، وفي فئة المقيمات، ذهب المركز الأول إلى سارة بنت الهادي الأجنف من مركز فيتر فلاي، وتوجت بالمركز الثاني جيسيكا كانيلا لونير من بلدية دبي، وكان المركز الثالث من نصيب زميلتها بالفريق جوديث كريس.

بطولة مفضلة

وأكدت نسرين بن درويش المشرف على فرق بلدية دبي المشاركة في البطولة، أن منافسات السباحة تعتبر من البطولات المفضلة لفرق البلدية في دورة الشيخة هند، واللاعبات يتحضرن لها منذ أشهر طويلة قبل انطلاقة البطولة سواء في فئة المواطنات أو المقيمات وهو الأمر الذي يجعلها بطولة مفضلة للاعبات البلدية، ولن يدعنها تخرج عنهن مهما كانت الأسباب، لافتة إلى الدعم الكبير الذي تجده لاعبات السباحة وجميع فرق البلدية من قبل القيادة العليا لبلدية دبي.

تحدي الجماعية

وفي منافسات الألعاب الجماعية، في النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، باتت فرق النيابة العامة في دبي على مشارف الترقي للدور الثاني بجدارة في الألعاب الجماعية «كرة السلة والطائرة»، وأصبحت على مقربة من تحقيق انجاز النسخة الماضية، بأن تتوج بنصيب الأسد في الألعاب الجماعية، حيث تصدرت النيابة العامة بامتياز، مجموعتها في الكرة الطائرة، كما حققت فوزاً كبيراً أول من أمس في كرة السلة على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 46 – 24، وهو الأمر الذي جعل هدى النوبي المشرفة العامة على فرق النيابة العامة في دبي، تؤكد بأن فرق النيابة العامة لن ترضى في النسخة الحالية، إلا بتحطيم كل الأرقام القياسية في الألعاب الجماعية، وهو إنجاز ماركة مسجلة باسم النيابة، منذ النسخ الماضية بامتياز، خاصة في كرة اليد الغائبة عن فعاليات بطولة هذا العام.