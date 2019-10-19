افتتاح القرية التراثية لمهرجان سباق دلما الثالث

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

افتتحت فعاليات القرية التراثية لمهرجان سباق دلما الثالث، أمس، على شاطئ البحر بجزيرة دلما، والتي تمتد أنشطتها وفعالياتها حتى يوم 23 الشهر الجاري، وشهد الافتتاح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الامارات للتجديف والتزحلق على الماء واحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعي وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وقام الحضور بجولة تفقدية لفعاليات وأنشطة القرية بحلتها الجديدة، وقام الشيخ أحمد بن حمدان بزراعة شجرة الغاف في وسط القرية والتي ترمز للتسامح.