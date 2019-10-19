12 ميدالية لمتلازمة داون في ألعاب الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريقا البوتشي والبولينغ لجمعية الإمارات لمتلازمة داون، نتائج رياضية مبهرة في الألعاب المحلية الأولى للأولمبياد الخاص الإماراتي للموسم 2019 /‏ 2020، والتي أقيمت بنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث فاز يوسف الهاشمي بذهبية الفردي في البوتشي للفئة العمرية من 16 - 21 عاماً، وحصل علي السويدي على البرونزية، فيما نال عبد العزيز آل علي ذهبية الفردي في الفئة العمرية من 8 - 11 عاماً، وفاز شرهان المرزوقي ببرونزية فئة 22 عاماً فما فوق، وفي البولينغ حصدت الجمعية، ذهبية الفردي وذهبية زوجي الموحد، عبر اللاعب عبدالله محمد ثاني حارب، وفاز سيف محمد الدبل بذهبية الزوجي الموحد وفضية الفردي، ونال إدريس محمد إبراهيم فضية الفردي، وعادل عثمان وراشد المرموم برونزيتين في فئة الموحد.