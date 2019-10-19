وكيل وزارة الدفاع يشهد افتتاح دورة الألعاب العسكرية في الصين

المصدر: ووهان - وام

شهد مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع حفل افتتاح الدورة السابعة للألعاب الرياضية العالمية العسكرية، التي افتتحها الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمدينة «ووهان» بمقاطعة «هوبي» الصينية، وتشارك بعثة القوات المسلحة لدولة الإمارات في فعاليات الدورة التي تقام كل 4 سنوات والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 27 أكتوبر الحالي بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة، و تتنافس الدول المشاركة في 35 لعبة رياضية تشارك فيها الإمارات بخمس ألعاب وهي القفز الحر بالمظلات والخماسي العسكري والتوجيه بالبوصلة والرماية وألعاب القوى، وتأتي مشاركة القوات المسلحة في هذه الدورة تأكيداً أن الرياضة العسكرية تدعم وتوثق الأخوة وتفعل الصداقات الدولية وتقارب الجيوش العالمية.

نقلة نوعية

وأوضح مطر الظاهري في تصريح له بهذه المناسبة خلال اللقاء الذي جمعه مع بعثة الإمارات في مقر التدريب والإقامة للفرق، أن الرياضة العسكرية شهدت نقلة نوعية نظراً للدعم الذي تتلقاه من قيادة الدولة الرشيدة وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام بتطبيق شعار «الرياضة للجميع» وصولاً لتحقيق لياقة بدنية من شأنها أن تساهم في زيادة الإنتاج في مختلف المجالات من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية للقوات المسلحة، وأضاف إن المشاركة تعكس مدى الرعاية والاهتمام المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد منتخباتنا العسكرية واختيار أفضل العناصر التي تمثل قواتنا المسلحة في هذه المشاركات التي تساهم في تعزيز أواصر الأخوة وتوطيد العلاقات الطيبة والمتميزة القائمة بين دولة الإمارات ودول العالم، وأشاد الظاهري، بحرص مركز التربية الرياضية العسكري على مواصلة إعداد المنتخبات العسكرية واختيار أفضل العناصر التي تمثل قواتنا المسلحة خلال البطولات المحلية للقوات المسلحة، وحث اللاعبين خلال اللقاء على مواصلة التميز والمحافظة على هذا المستوى العالي من الكفاءة مع التطلع للارتقاء به بما ينعكس بصورة إيجابية على القوات المسلحة.

خطة متكاملة

ومن جانبه أكد العميد الركن الطيار عبدالله الفلاسي رئيس البعثة أنه تم إعداد خطة متكاملة لإعداد المنتخبات العسكرية التي ستشارك في الدورة في الصين وهي معسكرات محلية وخارجية في بعض الدول العربية والأوروبية، وأضاف إن القيادة العامة للقوات المسلحة وفرت جميع الإمكانات للمنتخبات التي تمثل قواتنا المسلحة في الدورة، وقال: نسعى لتقديم العروض المتطورة التي تؤكد نجاح الرياضة العسكرية وتحقيق العديد من الميداليات في مسابقات دورة الألعاب الرياضية العالمية العسكرية السابعة، ولفت إلى أن من أهداف الدورة رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة وإتاحة الفرصة للتنافس في الميادين الرياضية وتوفير فرص الاحتكاك الرياضي للاعبي وأبطال القوات المسلحة العالمية.