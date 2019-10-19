إسدال الستار على منافسات «دولية العين للجوجيتسو»

المصدر: العين - البيان الرياضي

أسدل الستار أمس في الصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد بنادي العين الرياضي الثقافي على النسخة السادسة من بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي شهدت تتويج كوماندو جروب في المركز الأول برصيد 1855 نقطة، وأكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو في مركز الوصيف برصيد 1845 نقطة، وأكاديمية AFNT في المركز الثالث برصيد 1560 نقطة. وحفلت منافسات يوم الجمعة بنزالات حماسية بين اللاعبين المشاركين من مختلف أنحاء العالم من فئات الأساتذة (فوق 30 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً) والناشئين (فوق 16 عاماً) من مختلف الأوزان والأحزمة.

حضور

وشهدت البطولة حضور كل من: محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، ويوسف عبدالله البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف الألعاب الفردية، وعبيد عبيد مفتاح المحرزي عضو مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وسالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية ببني ياس، وخالد حمود العامري مدير فرع بلدية العين لمصرف أبوظبي الإسلامي.

أداء استثنائي

وكعادتهم في كل فعالية رياضية، سجّل بنات وأبناء الإمارات أداءً مميزاً يليق بالحضور الفريد من نوعه لرياضة الجوجيتسو في الإمارات. وحصدوا العديد من الميداليات ليتصدروا الفئات والأحزمة التي شاركوا فيها، ويؤكدوا قدرات اللاعبين الوطنيين على المنافسة على المستوى العالمي ومنازلة خصومهم من أبطال العالم.