«الشاهينية والعزوم» تتصدران البكار والجعدان في «المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقيمت مساء أمس الجولة الرابعة من فعاليات مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الاصيلة «تمهيدي المرموم»، بإقامة 16 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اليذاع لمسافة 5 كم، وتمكنت «الشاهينية» بقيادة المضمر المتميز لهجن العاصفة غياث الهلالي من الحصول على صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات.

ومضى الشوط الثاني لمصلحة «العزوم» بشعار مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي قادها المضمر سعيد محمد مروشد لصدارة اليذاع البكار المهجنات، وعادت هجن مؤسسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للظهور القوي في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات، وذلك عندما قاد سيف عمير العميمي «شاهين» للصدارة، وكان ظهور هجن النايفات تحت قيادة المضمر راشد حمد خلفان المري قوياً من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، وذلك بحصول «عديم» على الصدارة والتوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

وتختتم اليوم، فعاليات السباقات بإقامة 8 أشواط في الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ منها 4 لسن اللقايا لمسافة 5 كم، ومثلها في سن اليذاع لمسافة 6 كم، بينما تشهد الفترة الصباحية إقامة ذات العدد من الأشواط وبنفس الترتيب لهجن أبناء القبائل، وشهدت الفترة الصباحية أمس إقامة أربعة عشر شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اليذاع لمسافة 5 كم، ونجحت «بهجة» القادمة من مرغم بشعار سالم راشد غدير الكتبي، في الحصول على صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات، وقدم أحمد سلطان بالرشيد السويدي «جلنار» على قمة اليذاع البكار المهجنات في ثاني الأشواط.