«أبوظبي وفيكتوري»يستهدفان لقب جولة شيامن

المصدر: شيامن - البيان الرياضي

يدخل فريقا أبوظبي وفيكتوري تيم، مرحلة حاسمة في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تستضيف أحداثها مدينة شيامن الصينية، حيث ينطلق اليوم سباق أفضل زمن وعلى ضوء ترتيب المتسابقين، يتحدد أول المنطلقين في السباق الرئيسي الأول في الجولة، فيما تختتم المنافسات غداً أيضاً بإقامة سباق الزمن ومن بعده ينطلق السباق الرئيسي الثاني، ويبدأ الصراع الساخن اليوم بمشاركة 19 زورقاً، يأتي في مقدمتها متصدر الترتيب العام وحامل اللقب زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي ورصيده 35 نقطة، ويحل ثانياً زورق السويدي جوناس آندرسون 32 نقطة، فيما يحل ثالثاً ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 2، وأما فريق مؤسسة الفيكتوري تيم يظهر بحلة جديدة وللمرة الأولى في الموسم الحالي عبر زورقيه فيكتوري 74 بقيادة المتسابق السويدي اريك ستارك وصيف بطولة العالم العام الماضي، وبطل سباقات السرعة، وزورق فيكتوري 33 بقيادة الإيطالي دافيد ديل بين.

ومن ناحية أخرى يشارك حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الاجتماع رقم 92 للاتحاد الدولي للسباقات البحرية، والذي يعقد في مدينة تشينغداو الصينية اليوم، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية.