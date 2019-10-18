بالفيديو..تحدي دبي يفتتح فعالياته بعروض مبهرة في فيستفال سيتي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

افتتح تحدي دبي للياقة فعالياته في قرية الألعاب بمنطقة فيستفال سيتي بعروض مبهرة تفاعل معها آلاف الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأضاءت الألعاب النارية السماء احتفالا بتدشين النسخة الثالثة لتحدي دبي للياقة.

وتضمنت الفعاليات فقرتين لعرض "تخيل" IMAGINE الذي يجمع بين المؤثرات المائية والبصرية،جاءت الأولى تحت عنوان حلم طفل والثانية حكاية قراصنة.

كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع عروض الرقص وخاصة رقصة بوليوود المعروفة بكثرة حركاتها التي تمنح الجسم لياقة بدنية عالية.

الأطفال يتفاعلون مع عرض فيتنس فيرست خلال فعاليات اليوم الأول لتحدي دبي للياقة بمنطقة فستفال سيتي#تحدي_دبي_للياقة#Dubai30x30@DXBFitChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LfnRtnviZz — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 18, 2019

وتحول مول فيستفال سيتي إلى ميدان لياقة متكامل يشمل الممشى المجاور والمناطق الشاطئية . وتنظم منطقة المهارات برعاية ديوا في الطابق الأرضي من المركز مسابقة مهارات ولياقة يومية لمدة ساعتين تتيح فرصة الفوز بجوائز يومية وبالجائزة الكبرى التي تتمثل ببطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم من دبي فيستفال سيتي.

كما يمكن لزوار المركز أن يشاركوا يومياً في التمارين الدائرية المتعددة عند منصة "فيت بيت" الموجودة في الطابق الأول من والحصول على سوار " فيت بيت " للمساهمة في تسجيل دبي لمليار خطوة خلال 30 يوماً.

وتستقبل قرية فستيفال سيتي مول للياقة الزوار من الساعة 12 ظهراً حتى الـ 10 مساءً من الأحد حتى الأربعاء ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل من الخميس إلى السبت

جانب من عرض "تخيل" الذي يحمل عنوان حلم طفل ، ويجمع بين المؤثرات المائية والبصرية ضمن فعاليات اليوم الأول لتحدي دبي للياقة بمنطقة فستفال سيتي#تحدي_دبي_للياقة#Dubai30x30@DXBFitChallenge#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QIbGktUOub — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 18, 2019