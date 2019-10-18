الظالعي يترشّح رسمياً لرئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

تقدم قيس عبد الله الظالعي، رئيس الاتحاد العربي وأمين عام اتحاد الإمارات الرجبي رسميا لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، في الانتخابات التي تجرى 17 نوفمبر المقبل، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة بالي الإندونيسية، وينافسه على المنصب الياباني يوشاهي.

كان الظالعي، قد تولي منصب أمين عام الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة التطوير، وترشح لرئاسة الاتحاد في الدورة الحالية، إلا أنه لم يوفق بعد إعادة التصويت، بفارق صوت واحد، ويطمح مرشح الإمارات في الوصول إلى قمة الهرم الآسيوي هذه المرة، حيث يحظى بدعم عدد ليس بقليل من أعضاء الجمعية العمومية للآسيوي.