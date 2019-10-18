شهاب يضيف ذهبية ثانية للإمارات في شرم الشيخ

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

أضاف نجم منتخبنا الوطني للسنوكر ميدالية ذهبية ثانية للإمارات في البطولة العربية المجمعة في شرم الشيخ بمصر بعد حصوله على منافسات فردي الماستر صباح الجمعة وفوزه في المباراة النهائية على نزار عسيري من السعودية بنتيجة 4-1.

كما حققت الامارات ميدالية أخرى في هذه الفئة حصل عليها اللاعب عيسى السيد بحلوله ثالثاً لينال الميدالية البرونزية وبذلك يرتفع العدد إلى 4 ميداليات للإمارات في البطولة حتى الآن منها ذهبيتان في فرق الماستر وفردي الماستر وفضية الفرق وبرونزية الفردي.



وجاء فوز شهاب والسيد بالميداليتين بعد وصولهما للدور نصف النهائي بجدارة حيث فاز شهاب في ربع النهائي على علاء السعيد من مصر 4-0 فيما فاز عيسى السيد على وائل طلعت من مصر أيضاً وتواجه شهاب والسيد في نصف نهائي اماراتي صرف وفاز شهاب 4-0 قبل أن يحقق الفوز أمس على السعودي نزار عسيري.



وعبر نجم منتخبنا محمد مصطفى شهاب عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي يعتبر جزءً من تميز سنوكر الامارات خارجياً، مشيراً إلى ان جميع اللاعبين عازمون على مواصلة تحقيق أفضل النتائج في البطولة المجمعة التي تضم نخبة اللاعبين العرب.