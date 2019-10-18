طموحات كبيرة لنجوم الدراجات في الآسيوية

المصدر: سيئول- البيان الرياضي

انطلقت، أمس، في سيئول منافسات بطولة آسيا للمضمار التي يشارك فيها ثنائي منتخب الكبار يوسف محمد ميرزا وأحمد يوسف المنصوري، ولاعبة منتخب الإناث صفية الصايغ، وأكدت نورة الجسمي رئيسة وفد الإمارات في البطولة الاستعداد الجيد للاعبين الذين انتظموا في تدريبات مكثفة فور وصولهم والآمال كبيرة والطموحات بلا حدود في نجاح نجوم دراجات الإمارات في تحقيق إنجاز جديد على المستوى القاري يضاف إلى الإنجاز الرائع، الذي حققه منتخب الكبار في بطولة كأس آسيا للمضمار، التي أقيمت في الهند وتايلاند، والتي حصد فيها منتخبنا 9 ميداليات متنوعة وظهور اللاعبين بمستوى متطور ومشرف.

وأشارت نورة الجسمي إلى أن مشاركة قائد منتخب الإمارات يوسف ميرزا ستكون في سباقات الأومونيوم والنقاط والماديسون، ويشارك النجم أحمد المنصوري في سباقي السكراتش والماديسون، فيما تشارك اللاعبة الموهوبة صفية الصايغ في سباقات المطاردة الفردية و500 متر والكيرين.