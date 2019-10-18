1.300.000 درهم جوائز «أبوظبي لصيد الكنعد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، تم الإعلان مساء أول أمس، عن أغلى وأكبر صفقة رعاية بطولة صيد لأسماك الكنعد، في افتتاح معرض أبوظبي للقوارب واليخوت، وذلك برعاية فريق الطيار لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، في جولاتها الثلاث للموسم الرياضي الحالي، بمبلغ مليون وثلاثمئة ألف درهم، هي تكلفة المراكز الأولى في كل جولة، بالإضافة إلى زورقي صيد، هي جائزة الموسم للأول في فئة الكنعد، والأول في فئة السكل. جاء إعلان الصفقة الضخمة، بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار.

من جهته، توجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر إلى فريق الطيار، وإلى مؤسسه هزاع محمد بن ربيع المهيري، وأكد أن رعاية الفريق للبطولة، تؤكد حرص أهم المؤسسات الوطنية في الدولة، على أن يكون لها وجود وحضور ضمن الأحداث التي تعنى بالموروث البحري وأهمية الحفاظ عليه، وعبّر الرميثي عن الفخر الكبير بأن يكون النادي حاضناً لأكبر بطولة من ناحية الجوائز المادية للصيد.

رعاية

كما هنأ عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، نادي أبوظبي البحري، وفريق الطيار، على الشراكة الاستراتيجية، والتي تعكس الرؤية الحكيمة بأهمية تنظيم وإقامة هذه البطولة، التي تعنى بنشر ثقافة الصيد وأهميته في التراث الإماراتي، وقال: نفخر بهذه الرعاية، التي تعد الأكبر على مستوى بطولات الصيد في المنطقة، ونفخر أكثر بالشراكة بين النادي وفريق الطيار، تنظيم البطولة وإقامتها، هي جزء مهم جداً من الموروث الثقافي لدينا، خاصة أن صيد هذا النوع من الأسماك متأصل في تاريخ الأجداد.

شكر

بدوره، توجه هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، بالشكر وجزيل العرفان إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وكشف هزاع عن الفخر والسعادة الكبيرة بأن يكون فريق الطيار داعماً وراعياً لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل في نسختها لهذا الموسم، وأن يرتقي بها كي تكون الأكبر من ناحية الجوائز على مستوى الشرق الأوسط، وقال: يؤمن فريق الطيار بأهمية المشاركة في دعم التراث وإحياء الموروث القديم للأجداد في مختلف البطولات والأنشطة التي تعنى بزيادة الوعي بأهمية التراث، وصيد الكنعد هو رياضة قديمة، وهواية كانت باب العيش للأجداد في زمن غابر، نريد أن نحافظ على هذا الموروث، وأن نسهم في استمراره وحضوره لدى الأجيال، وأن تبقى لحظات الصيد اليدوية حاضرة وبقوة في الأذهان ولا تفنى، خاصة مع التطور الكبير الذي نشهده حالياً في مجال الصيد.

على جانب آخر، اعتمدت اللجنة المنظمة للمسابقة، مواعيد ثلاث جولات خاصة ببطولة أبوظبي لصيد الكنعد والسكل، وستنطلق الجولة الأولى في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، وتستمر لأربعة أيام، وتنطلق الجولة الثانية في 23 يناير، وتم تحديد موعد انطلاق الجولة الثالثة في شهر مارس، وكانت اللجنة قد قامت باختيار المواعيد كي تتناسب مع موسم الصيد لسمك الكنعد والسكل، بالإضافة إلى توافق التوقيت أيضاً مع الأوقات الملائمة للصيد من ناحية الشهر العربي أيضاً.