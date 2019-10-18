نخبة اللاعبين تشارك في دولية العين للجوجيتسو

المصدر: العين- البيان الرياضي

تشهد مدينة العين اليوم انطلاق منافسات الدورة السادسة من بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو. واستقطبت البطولة مئات اللاعبين المحليين الذين يمثلون أفضل أندية الدولة، بجانب كوكبة من أفضل لاعبي العالم من دول كالبرازيل وكولومبيا وروسيا التي سجلت أكبر عدد من المشاركات العالمية. كما سجلت مشاركات إقليمية مهمة من الكويت والبحرين وعُمان ومصر ولبنان وغيرها. وتوافد العديد من الرياضيين للمشاركة في البطولة انطلاقاً من توقيتها المثالي قبل انطلاق منافسات بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو باستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو. وتتيح بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو أمام الرياضيين فرصةً مهمة لصقل مهاراتهم والتعرّف على أساليب خصومهم. ومن الناحية التنظيمية، تنبع أهمية البطولة من اعتماد نقاطها ضمن التصنيف العام للاعبين.

بروفة

رحب العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بنجوم الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم في مدينة العين، مؤكداً أنهم اعتادوا على المشهد التنظيمي الرائع لمختلف البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الإمارات بوصفها وجهة عالمية استثنائية لهذه الرياضة. مؤكداً أن البطولة تمثل بروفة أخيرة وأساسية للاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة العالم للجوجيتسو، مبيناً أن جميع البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد ترتبط بشكل أو بآخر بالمشاركات الخارجية، وبالتالي تجهز لاعبي المنتخب في مختلف المراحل السنية للمشاركات العالمية.

وأضاف: تساهم بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو في إثراء أجندة الموسم الرياضي الحالي، وتتمتع بأعلى معايير الجودة من ناحية التنظيم والتحكيم. كما تعتبر البطولة مكملة لبطولات المحترفين الدولية الأخرى التي ينظمها الاتحاد كبطولة الفجيرة، رأس الخيمة و دبي، حيث تمثل في مجملها فرصة مواتية لاكتشاف المواهب، وصقلها وتطوير مستوى اللاعبين. وتلعب الأندية والأكاديميات المحلية دوراً كبيراً في تعزيز هذه التوجهات ودعم رؤية الاتحاد في تأهيل المواهب لتمثيل المنتخب.