«تحدي طريق» دورة الشيخة هند ينطلق اليوم

المصدر: دبي ــ عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري، ببطولة تحدي الطريق، في الرابعة عصراً في حديقة الورقاء 3 في دبي، فيما نجحت مؤسسة دبي للإعلام، في التميز ببطولة الشطرنج، بنيلها خمسة من خمسة بواسطة منى الهرمودي.

وحفل سباق النسخة الماضية بتحدٍ وندية وإثارة في كافة مسارته، حيث توجت سعاد عبد الله سلطان من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بلقب فئة المواطنات، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:20 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثاني لفئة المواطنات، فاطمة البلوشي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:30 دقيقة، وحلت أحلام نبيل عبد الله البناء، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:41 دقيقة.

فئة المقيمات

وفي فئة المقيمات، فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم، بالمركز الأول في البطولة، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 11:33 دقيقة، تلتها في المركز الثاني نورية إسماعيلوفا من شركة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، التي أنهت السباق في زمن قدره 12:26 دقيقة، وحلت سارة بنت الهادي الأجنب من شركة فيتر فلاي، في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 13:08 دقيقة، وجميع المتوجات مشاركات في النسخة الحالية، وهو ما يجعلها حافلة بالندية والتنافسية القوية.

وفي بطولة الشطرنج، أكدت منى الهرمودي من مؤسسة دبي للإعلام، والمتوجة بذهبية شطرنج النسخة الخامسة، أكدت تفوقها في النسخة الحالية، وأنها باتت الأقرب لخطف ذهبية المواطنات، بتصدرها بخمسة من خمسة، وعن الصدارة ونتائج النسخة الماضية، التي توجت فيها بالبرونز، تقول الهرمودي: «لقد حرمني كسر التعادل من لقب وذهب النسخة الماضية، بعد أن تساويت في النقاط مع أمل وإيمان العارف في النقاط برصيد 6 نقاط لكل واحدة».

وأضافت الهرمودي: «لقد تفاجأت بالنتيجة النهائية، وهو الأمر الذي جعلني أعقد العزم على التميز في النسخة الحالية، وتعويض خسارتي لذهب النسخة الماضية، وآمل في تحقيق تطلعاتي في التتويج بالذهب، واسترداد لقب النسخة الخامسة».