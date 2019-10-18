فريق أبوظبي يشارك في دوري « توب تن» للكريكيت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري «أبوظبي 10» للكريكت، عن انضمام فريق أبوظبي للكريكيت، للبطولة التي سيحتضنها استاد زايد للكريكيت، خلال الفترة من 15 لغاية 24 نوفمبر المقبل، ليكتمل بذلك عدد الفرق المشاركة في البطولة بإجمالي 8 فرق.

وجرى الكشف عن اسم الفريق خلال فعالية أقيمت في فندق دوست ثاني بأبوظبي، بحضور مبارك العامري مدير قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وماثيو بوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت، إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات في رياضة الكريكت من جميع أنحاء العالم.

ويأتي النجم الأسترالي كريس لاين على رأس تشكيلة فريق أبوظبي، وسينضم إليه باقة من أبرز المواهب، مثل سهيل تانفير وكيرون بولارد وسانديب لاميتشهاني، ومن جانب آخر، سيتولى مدرب إنجلترا السابق تريفور بايليس، مهام التدريب، إلى جانب دوجي براون، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدرب منتخب الإمارات للكريكت.

وقال ماثيو بوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت: "يمثل انضمام فريق أبوظبي للكريكت للبطولة، لحظة تاريخية بالنسبة للجميع، وسيسهم برفع المستويات الفنية للدوري، في ظل ما يتمتع به الفريق من كتيبة نجوم عالمية، ستحدث الفارق الكبير في منافسات الدوري، الذي يحظى بجماهيرية كبيرة، وتغطية إعلامية دولية. وأضاف: نفخر بهذه اللحظة المهمة، والتطور الكبير الذي تشهده اللعبة، في ظل فترة زمنية بسيطة.