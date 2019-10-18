أبوظبي تستضيف سباق سبارتن للسيدات الجمعة المقبل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، سباق سبارتن للسيدات لأول مرة في أبوظبي الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري بنادي الغزال للغولف بأبوظبي، وذلك بالتزامن مع أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع سبارتن أرابيا وجمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان، على أن يخصص جزء من ريع السباق لمرضى السرطان.

وأعلن المجلس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقره بأبوظبي، تفاصيل السباق الذي من المتوقع أن يشهد مشاركة 1500 من السيدات، لمسافة 5 كلم و20 عقبة، فيما تم تخصيص سباق للفتيات من أعمار 4-14 لمسافات مختلفة.

ويتضمن السباق أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية متنوعة، كما تم الإعلان عن تخصيص حصص تدريبية مجانية تقام في نادي أبوظبي والعين للسيدات، لتحضير المشاركات ورفع مستويات اللياقة البدنية، تمهيداً لسباق سبارتن للسيدات المرتقب الأول من نوعه.

اهتمام

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن المجلس حريص على رفع معدلات التوعية وزيادة الاهتمام لدى السيدات بممارسة الأنشطة الرياضية، وتأكيد أهمية ودور الرياضة وانعكاسها الإيجابي على عوامل السعادة، وتحسين الجوانب البدنية والذهنية والصحية، والعمل على جعل النشاط الرياضي جزءاً من البرنامج اليومي لحياة أفراد المجتمع.

من جهتها، تقدمت الدكتورة مي الجابر، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ودورها الريادي الكبير في دعم نجاحات المرأة في مختلف المجالات، مشيدةً بدعم واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحرصها الكبير على تطوير القطاع الرياضي النسائي، ورفده بالفعاليات الرياضية المهمة التي تخدم تطلعات الشريحة النسائية في المجتمع.