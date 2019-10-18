فاتحة جولات دبي للتجديف تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد قناة دبي المائية بداية من الساعة الثالثة من عصر اليوم انطلاقة سباق أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة السباق اليوم في الواجهة البحرية بمنطقة الجداف في دبي قبالة المدرسة السويسرية والتي ستشهد حركة نشطة مع قدوم القوارب المشاركة والمتسابقين تحضيراً لانطلاقة السباق منذ الساعة التاسعة صباحاً.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الزمني للحدث مع الفحص الفني على القوارب وإجراءات الوزن ومن ثم انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد بين اللجنة المنظمة والمشاركين لشرح تعليمات السباق والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالسباق وإجراء القرعة بين القوارب لمعرفة المشاركين في كل شوط. وتتحول حرارة التنافس بين القوارب المشاركة إلى عرض مياه قناة دبي المائية بعد فترة الظهيرة للاصطفاف وانتظار إشارة بدء أولى أشواط السباق الكبير والذي يشمل مرحلتين اثنتين يتحدد على ضوئهما أبطال كل شوط حيث تستمر إجراءات السباق بعد النهاية عبر الفحص الفني وتتويج أبطال الجولة.

مشاركة

ومن المنتظر، أن يشهد السباق اليوم مشاركة 40 قارباً تمثل أفضل القوارب في رياضة قوارب التجديف المحلية حيث يعد سباق اليوم محطة أولى من اجل الحصول على النقاط والتقدم في الترتيب العام من اجل التأهل لخوض أغلى البطولات كأس آل مكتوم الغالية التي تمثل ذروة التحديات.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في افتتاح سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما والذي سيقام اليوم بين قناة دبي المائية وخور دبي قبالة المدرسة السويسرية في الجداف وأمام محمية خور دبي للحياة البرية. ودعا القمزي كل النواخذة والملاك المشاركين في سباق اليوم إلى ضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني واتباع كافة التعليمات الجديدة التي اعتمدتها اللجنة المنظمة ومن بينها توحيد الزي للمشاركين من أجل إخراج السباق بمظهر حسن وجميل وكذلك التقيد باللوائح خاصة فيما يخص إجراءات خط البداية والفحص الفني قبل وبعد السباق.