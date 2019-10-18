ذهبية وفضية لسنوكر الإمارات في البطولة العربية

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

استهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة العربية المجمعة التي تقام حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بالحصول على ميداليتين ذهبية وفضية لمنافسات الفرق الماستر بعد نهائي إماراتي صرف وصل فيه المنتخبان «أ» و«ب» للمباراة النهائية وحسم المنتخب «أ» اللقب بعد فوزه في جميع مبارياته عبر الثنائي محمد الجوكر ومحمد مصطفى شهاب فيما نال المنتخب «ب» الميدالية الفضية بقيادة اللاعبين عيسى السيد وسيف الكتبي.

وبدأ المنتخب الإماراتي «أ» مشواره الناجح بالفوز على الكويت 5-صفر وعلى كل من السعودية ومصر «ب» بنتيجة 3-2 وعلى كل من مصر «أ» والإمارات «ب» بنتيجة 4-1، أما المنتخب «ب» فقد فاز على الكويت 5-صفر وعلى كل من السعودية ومصر «أ» 3-2 وعلى مصر «ب» 4-1 وخسر بنفس النتيجة من الإمارات «أ».

سعادة

وعبر سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر عن سعادتهم الكبيرة بما حققه منتخب السنوكر في بداية مشوارهم العربي في البطولة المجمعة في شرم الشيخ، موضحاً أن الانجازات ليست غريبة على أبطال السنوكر الذين وضعوا بصمتهم في مشاركاتهم الخارجية العديدة من قبل. وأشار الجوكر إلى أن الفوز هذه المرة له طعم خاص لكون المنتخبين «أ» و«ب» حصلا على التميز بحلولهما في المركزين الأول والثاني مما يؤكد أن جميع اللاعبين ينافسون بعضهم البعض وحريصون على وضع اسم الإمارات في المركز الأول.

تنافس

وفي منافسات الفردي الماستر حقق لاعبو منتخبنا نتائج جيدة أيضاً بالفوز في بداية مشوارهما لهذه الفئة ففاز محمد شهاب على عمار التقي من الكويت 3-0 وعيسى السيد على نواف الحملي من الكويت 3-2 فيما خسر محمد الجوكر من نزار عسيري من السعودية 0-3 وفاز محمد شهاب على محمد عبد القادر 3-1وعيسى السيد على أسامة عمار من السعودية 3-2.