سعيد الطاير: التحدي يحفز المجتمع للارتقاء بجودة حياتهم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة الهيئة بمواصلة دعم «تحدي دبي للياقة» بصفتهم الشريك الرئيسي الحصري للعام الثالث على التوالي، لما حققه هذا التحدي ومنذ انطلاقه قبل ثلاث سنوات من نجاح لافت في تغيير أسلوب حياة طيف واسع من سكان وزوار دبي، عبر تشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي مفعم بالحيوية وتحفيزهم على ممارسة الرياضة بشكل يومي، ما يسهم في جعل الرياضة جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع الإماراتي، ويحقق أهداف خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة.

وقال الطاير: «بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسهم التحدي في تحفيز أفراد المجتمع على الارتقاء بجودة حياتهم، من خلال الاهتمام بجودة صحتهم والمحافظة على مستوى عالٍ من النشاط والحيوية والطاقة طوال أيام السنة، ومن شأن هذا تعزيز البيئة الإيجابية وصحة وسعادة المجتمع في دبي، لما للرياضة من أثرٍ عظيم في تهذيب النفس وتعزيز التفكير الإيجابي، علاوة على ترسيخ روح التسامح والتناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين مختلف شرائح المجتمع».

وأضاف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار مسؤوليتها المجتمعية، تحرص الهيئة على أن تكون جزءاً أساسياً من قصة نجاح هذه المبادرة عالمية المستوى، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الضرورية للمشاركين على مدى فترة التحدي. ونحن على ثقة في مواصلة التحدي دوره في إدراج الرياضة على قائمة جدول أعمال مئات الآلاف من الأفراد في دبي، لجعلها إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم».